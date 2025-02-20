Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с призывом к международному сообществу, обозначив необходимость предотвратить потенциальную войну с Россией, пишет РИА Новости.

На предвыборном митинге перед Бранденбургскими воротами в Берлине Вагенкнехт отметила, что такая конфронтация могла бы иметь катастрофические последствия. Она призвала Германию сыграть активную роль в недопущении военного конфликта в Европе.

«Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать все, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — сказала Вагенкнехт.

Она также выразила обеспокоенность тем, что нынешние европейские и немецкие элиты могут представлять опасность для народа, если не откажутся от политики, которая может привести к эскалации конфликта.

Такие заявления звучат из Германии на фоне предстоящих выборов, которые пройдут 23 февраля. Изначально они были намечены на осень, но кризис в правящей коалиции «Светофор» привел к изменению планов.

После отставки главы «Свободной демократической партии» (СвДП) и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в ноябре 2024 года, канцлер Олаф Шольц объявил о проведении вотума доверия в Бундестаге и назначении новых выборов.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Европа проиграла войну на Украине.