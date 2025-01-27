В Германии призвали признать блокаду Ленинграда фашистами актом геноцида

Историк Гетц Али призвал Германию официально признать блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны актом геноцида. Так в интервью газете Berliner Zeitung он прокомментировал направленную ранее посольством РФ ноту в ФРГ о признании властями страны злодеяния немецких нацистов геноцидом.

По мнению Али, это требование обосновано историческими фактами и заслуживает от немецкой стороны должного почтения к памяти жертв трагедии.

«Я выступаю за то, чтобы на требование России откликнулись с пониманием и нашли соответствующие формы почтения памяти», — отметил историк.

Он подчеркнул, что нацистские власти использовали блокаду как инструмент массового уничтожения, планируя отрезать Ленинград от источников продовольствия и заморить голодом миллионов человек. Али добавил, что такие намерения были четко задокументированы, а глава нацистского режима Адольф Гитлер открыто заявлял о своем желании «ровнять Ленинград с землей».

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области в годовщину снятия блокады Ленинграда.