Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил о необходимости заключить европейский оборонительный союз с Россией. Соответствующее заявление он сделал в беседе с медиагруппой Funke.

Рамелова подчеркнул, что нужно создать европейский мирный порядок, который включал бы в себя российскую сторону. Он предлагает всем государствам-участникам подписать пакт о ненападении друг на друга и выстроить оборонительный союз для решения потенциальных конфликтов на территории европейского континента.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не закрывает дверь для диалога со странами Запада по вопросам экономики, инфраструктуры, безопасности и формировании новой архитектуры безопасности в Евразии.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок заявила, что обмен заключенными с Россией является «деликатной дилеммой».