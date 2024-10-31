Зеленский предупредил украинских беженцев о прекращении части выплат в странах ЕС

Страны Евросоюза хотят сократить социальные выплаты украинским беженцам. Они не заинтересованы в пребывании у себя безработных людей. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело издание «Страна.ua».

По его мнению, в Евросоюзе ищут способ, при помощи которого можно было бы вернуть назад на Украину тех, кто до сих пор не трудоустроен.

«Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил свое недовольство тем фактом, что правительство Польши отказалось передать Киеву истребители МиГ-29. Варшава не стала передавать такие боевые машины, так как сама испытывает их недостаток. Украинский лидер заявил, что поляки нашли очередную отговорку.