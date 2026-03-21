В Германии работники аптек объявили масштабную забастовку из-за нехватки денег

По всей Германии 23 марта пройдет масштабная забастовка работников аптек, сообщило немецкое издание Bild. К акции присоединятся тысячи специалистов, а в крупных городах — Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере — состоятся демонстрации. Значительное количество аптек в этот день приостановит свою деятельность.

Главная причина протеста — замороженные тарифы. Оплата за услуги аптек не пересматривалась более 10 лет. При этом затраты на содержание бизнеса, аренду и электроэнергию за это время значительно выросли.

По данным организаторов забастовки, с 2013 года в Германии закрылось около 20% аптек. Это особенно сказывается на доступности лекарств в небольших населенных пунктах.

Несмотря на забастовку, дежурные аптеки продолжат работу в круглосуточном режиме. Представители отрасли рекомендуют пациентам заранее приобрести необходимые препараты, чтобы не остаться без лекарств.

