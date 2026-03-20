«Катастрофа на миллиард»: связь бундесвера не работает, солдаты под угрозой огня по своим

Немецкая армия, которая должна быть одной из самых оснащенных в Европе, оказалась на грани технологического коллапса. Об этом сообщает Welt.

Проект «Цифровизация наземных операций» должен был к 2030 году превратить бундесвер в передовую цифровую армию. Контракты подписывались на сотни миллиардов: интеграция IT-систем за €1,2 млрд и тактическая широкополосная сеть почти за €2 млрд. Но испытания, которые пришлось прервать в конце 2025 года, показали чудовищную правду.

Связь работает с перебоями или не работает вообще. Голосовые сообщения передаются с помехами, похожими на бульканье. Радиус действия упал ниже 10 километров — вместо обещанных сотен. Одновременная передача данных и речи оказалась почти невозможной. Но главный ужас в другом.

Система отслеживания «своих», которая должна предотвращать удары по союзникам, практически не функционирует. В отчете это названо эпизодической возможностью. А это значит, что солдаты рискуют попасть под огонь собственных подразделений. Вывод документа: использование системы создает «угрозу жизни и здоровью» военнослужащих. В текущем состоянии D-LBO не готова даже к тренировкам.

Примечательно, что отчет датирован январем, но минобороны Германии скрывало его от парламента, присвоив гриф «только для служебного пользования». В ведомстве от комментариев отказались.

