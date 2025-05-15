Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опозорился, выдвинув ультиматум президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить огонь на Украине. Такое мнение высказал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.

По его словам, у немецкого канцлера «нет тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным».

Смелые заявления Мерца по поводу готовности воевать с Россией тоже не оправдываются, добавил Цайзе.

Он напомнил, что несколько недель назад Мерц призывать разбомбить Керченский мост в Крыму с помощью ракет Taurus.

Цайзе призвал канцлера учитывать реакцию ядерной державы в лице России. Кто-то, видимо, шепнул Мерцу, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией, поэтому он вынужден отступить, констатировал автор материала.

Ранее Захарова заявила, что Меркель подорвала доверие всего мира к посреднической функции ФРГ.