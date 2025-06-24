В Германии рассказали, какой подарок для России приготовил Трамп

США, нанося удары по объектам Ирана, подрывает легитимность созданного ими мирового порядка и таким образом, делая подарок РФ и КНР, заявил в интервью журналу Focus политолог Йозеф Брамль.

Действия Соединенных Штатов подрывает доверие к западным странам, особенно в глазах стран Глобального Юга, пояснил эксперт.

Для России и Китая такая политика США — настоящий подарок судьбы. Теперь они видят, что Запад

нарушает свои собственные правила.

Ранее бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан заявил, что удары по Ирану, нанесенные ВС США, уничтожили все предпринимавшиеся дипломатические усилия.