В Германии рассказали, какой подарок для России приготовил Трамп
В Германии рассказали о неожиданном подарке Трампа России
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США, нанося удары по объектам Ирана, подрывает легитимность созданного ими мирового порядка и таким образом, делая подарок РФ и КНР, заявил в интервью журналу Focus политолог Йозеф Брамль.
Действия Соединенных Штатов подрывает доверие к западным странам, особенно в глазах стран Глобального Юга, пояснил эксперт.
Для России и Китая такая политика США — настоящий подарок судьбы. Теперь они видят, что Запад
нарушает свои собственные правила.
Ранее бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан заявил, что удары по Ирану, нанесенные ВС США, уничтожили все предпринимавшиеся дипломатические усилия.