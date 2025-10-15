В Германии рассказали о поиске Зеленским денег на закупку ракет перед встречей с Трампом

Глава Украины снова ведет поиск денежных средств. На этот раз они необходимы ему для приобретения ракет Tomahawk у США. При этом Зеленский старается отыскать деньги еще до встречи с Трампом.

«Американцы не хотят их оплачивать. Они хотят, чтобы им платили, если они будут поставлены», — указали журналисты.

Они добавили, что среди европейских союзников Киева нет единства по части покупки таких ракет и дальнейшей их передачи ВСУ. Вдобавок до сих пор неясна точка зрения самого Трампа по поводу продажи ракетных вооружений Украине.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что прекрасно осведомлен о цели предстоящего визита Владимира Зеленского. По словам американского президента, его украинский коллега намерен просить о поставках крылатых ракет Tomahawk. Теперь Вашингтону придется давать конкретный ответ по системам оружия, которые ранее считались для Киева запретными.