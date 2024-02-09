Эксперт по вопросам защиты климата и энергетики, заместитель председателя парламентской группы новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» смог бы обезопасить страну. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

По его словам, запуск неповрежденного газопровода позволил бы снизить цены на энергоносители и обеспечивать надежность поставок.

«Да, по оставшемуся газопроводу можно было бы импортировать около 27 миллиардов кубометров газа в год», — отметил Эрнст.

Он отметил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) со стороны США в рамках согласованных поставок были надежными. По словам Эрнста, Вашингтон все-равно преследует свои собственные интересы при этой договоренности, поэтому Берлин не может больше полагаться на СПН из США.

Ранее Швеция официально объявила о приостановке расследования по факту взрывов на «Северных потоках» из-за отсутствия подозреваемых.

Диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В момент подрывов подача газа из России в Европу не осуществлялась.

Журналист Сеймур Херш в своем собственном расследовании заявил, что виновными в подрывах газопроводов являются США.