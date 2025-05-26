Президент США Дональд Трамп стремится во что бы то ни стало завершить конфликт на Украине, причем готов это сделать даже на невыгодных для Киева условиях, сообщает немецкое издание Zeit.

Автор материала также отмечает, что глава Белого дома унизил Владимира Зеленского, но за то неоднократно обхаживал Владимира Путина.

В субботу бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что разговор Путина и Трампа указывает на то, что вне зависимости от того, где и когда состоится их встреча, мирная сделка будет заключена на условиях России, и Путин уже дал это понять хозяину Белого дома.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не будет обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении средств на нужды украинской армии, как это делал его предшественник.