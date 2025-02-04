В Германии шокированы заявлением Зеленского о потерянных миллиардах

Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала к ответу правительство Германии из-за поддержки Украины. Ее ужаснуло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные США $100 млрд.

В связи с этим у Дагделен возник логичный вопрос о том, куда была направлены миллиарды немецких налогоплательщиков.

«Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля», — написала она на своей странице в соцсети.

В начале ноября в Германии возник серьезный правительственный кризис, вызванный решением канцлера ФРГ Олафа Шольца уволить главу Министерства финансов Кристиан Линднер (СвДП) из-за отказа одобрить повышение расходов на поддержку Украины инвестирование в будущее ФРГ.

Досрочные выборы в Бундестаг будут проходить 23 февраля.

Ранее сообщалось о том, что депутат Бундестага обратился к правительству из-за отправки войск ЕС на Украину.