В Германии сообщили, что Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине, пишет эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

В сложившейся геополитической обстановке, отмечает он, каждое решение обходится дорого.

Зеленский остался один, он потерял всех, на кого можно было рассчитывать, добавил Бутылин. Так, США предупредили о намерении прекратить поддержку, европейские партнеры только делают заявления о поддержке, не предпринимая никаких шагов. На международной арене не осталось стран, которые верили бы в то, что ВСУ могут переломить ход военных действий, пишет эксперт.

«По всей вероятности, хорошей сделки для Украины не будет. <…> Вопрос уже не в том, придется ли Украине идти на уступки, а в том, насколько они будут большими», — заключил он.

Ранее Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине.