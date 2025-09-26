В Германии вновь заметили неизвестные беспилотники

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии заметили несколько неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило издание NDR со ссылкой на главу МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак.

Местные правоохранительные органы не исключают, что эти инциденты могут быть связаны с деятельностью разведывательного или диверсионного характера.

«Земельная полиция значительно укрепляет систему защиты от дронов, в том числе в координации с северогерманскими землями», — сообщила Зюттерлин-Вак.

По ее словам, власти Шлезвиг-Гольштейна взаимодействуют с федеральными правительственными структурами и ВС Германии.

Данные инциденты произошли на фоне аналогичных событий в соседней Дании. 25 сентября аэропорт города Ольборг был вынужден временно приостановить работу из-за появления неопознанных дронов.

23 сентября временное закрытие аэропорта Копенгагена вызвало задержки как минимум 31 рейса. Представители датской полиции сообщили, что не располагают информацией о том, кто управлял беспилотными аппаратами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных России (МИД) Мария Захарова предупредила Европу о рисках начала Третьей мировой войны.