Если информация о планах украинского руководства по организации диверсии под ложным флагом на территории Румынии и Польши подтвердится, подчеркнула она, то это будет означать, что Европа оказалась на пороге Третьей мировой войны.

«Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По данным, распространенным венгерскими СМИ, власти Украины разрабатывают операцию, в рамках которой несколько сбитых российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут отремонтированы, оснащены боевыми элементами и направлены в сторону транспортных узлов НАТО.

Эти действия Киев планирует представить как атаку со стороны России. Одновременно будет запущена масштабная дезинформационная кампания в европейских странах с целью обвинения Москвы.

Отмечается, что подготовка к провокации уже ведется. 16 сентября на Яворовский полигон на Западной Украине были доставлены российские беспилотники типа «Герань», которые прошли ремонт на львовском предприятии «ЛОРТА».

Захарова подчеркнула, что причиной таких отчаянных шагов Киева является сокрушительное поражение ВСУ, приобретающее стратегический характер.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский сошел с ума.