В Германии выросло число преступлений, совершаемых украинцами

В Германии растет число уголовных преступлений, совершаемых беженцами с Украины и мигрантами. Об этом сообщает издание Compact.

Так, за 2023 год число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов увеличилось на 25,1% по сравнению с 2022 годом. Причем большую часть нарушителей составляют граждане Украины. Они составляют 33,1% от всех проживающих в Германии беженцев.

Это следует от отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь.

Отмечается, что в ФРГ растет количество изнасилований и домогательств. В 2023 году мигранты совершили 8800 таких преступлений. Это 1300 больше, чем годом ранее. Большинство подозреваемых — выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака, Украины, Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.

Ранее сообщалось о том, что евреи хотят уехать из Британии из-за всплеска антисемитизма.