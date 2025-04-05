В Германии высказали мнение по поводу возобновления поставок российского газа
Berliner Zeitung: в Германии не исключили возобновления поставок газа из России
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По словам члена Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Марио Фогта, возобновление поставок отечественного голубого топлива в Германию не исключено. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Он добавил, что тем не менее это возможно лишь после окончания конфликта в Незалежной.
По мнению немецкого политика, для завершения военных действий необходимы серьезные дипломатические усилия.
Ранее в Германии прокомментировали информацию о восстановлении «Северных потоков».