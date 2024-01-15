В Германии высмеяли Зеленского за попрошайничество

Депутат бундестага Эдгар Науйокт высказался о президента Украины Владимире Зеленском и его намерении получить финансирование от Запада. В интервью изданию Deutschland Kurier политик заявил, что без США Киев ищет «где можно взять что-нибудь еще».

Также депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковал правительство Германии из-за бюджетного кризиса.

«А что мы делаем? Мы быстро подменяем (США – прим. ред)! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. – ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?» – задался вопросом Науйокт.

По словам политика, ФРГ на данный момент занимает 26-е место в рейтинге стран по индексу развития. Науйокт напомнил, что еще недавно Германия находилась по этому показателю на 8-м месте. По мнению депутата, ФРГ в скором времени понадобится поддержка, если Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

В ноябре агентство Bloomberg сообщило, что правящая партия Германии согласовала удвоение помощи Киеву в 2024 году. Источник сообщал, что правительство намерено выделить Украине 8 миллиардов евро.

Ранее немецкий депутат Маттиас Моосдорф сообщил, что Германия рассчитывает на проведение мирных переговоров с Россией после выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. По его мнению, в этой гонке победу одержит республиканец Дональд Трамп.