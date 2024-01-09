РИА Новости: Германия рассчитывает на переговоры с Россией после выборов президента Америки

Немецкий депутат Маттиас Моосдорф выразил надежду на обсуждение завершения украинского конфликта с Россией после президентских выборов в США. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам представителя бундестага, он лично ждет этого момент, так как рассчитывает, что хаос в мире завершится после выборов нового лидера США. Он также надеется, что победа достанется Трампу. По его словам, мир уже устал от Байдена.

Сам Трамп заявлял, что предотвратить новую мировую войну, к которой грозят привести конфликты, сможет только он. Также кандидат обещал добиться окончания украинского конфликта, как только придет к власти.

При этом Трамп выразил опасение, что Байден сможет уничтожить Америку еще до начала президентских выборов, которым предстоит пройти только в ноябре 2024 года.