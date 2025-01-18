В Германии заявили, что Бербок обиделась на Шольца из-за его отказа помогать Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок была сильно разочарована тем, что канцлер Олаф Шольц заблокировал новый пакет помощи Киеву. Об этом сообщило издание Bild.

Ранее уже сообщалось, что Бербок ушла с правительственного совещания с недовольным лицом, в то время как Шольц пытался остановить ее. Журналисты заявили, что министр, судя по всему, «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», раз уж позволяет себе такие поступки.

Издание добавило, что Бербок обиделась на канцлера, она крайне разочарована тем, что он отказался выделять Украине очередную помощь на миллиарды евро.

В России уже прокомментировали эту историю. По мнению сенатора Пушкова, все это говорит о том, что правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась.