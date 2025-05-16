Визит в Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом главы киевского режима Владимира Зеленского запомнился сразу несколькими курьезами, связанными с последним. На это обратили внимание ряд российских СМИ.

В частности, как отметил RT News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оказал Владимиру Зеленскому личного приветствия во время его визита в Анкару, не встретив его в аэропорту турецкой столицы.

Воздушное судно с Зеленским на борту приземлилось в районе 12:20 по московскому времени. Среди встречающих были только представители Турции и Украины, в том числе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также многие заметили, что Зеленский споткнулся на трапе самолета. Но все же устоял на ногах и продолжил спускаться.

Ну и своеобразной «вишенкой на торте» стало то, что Зеленский заявился к Эрдогану в кроссовках. Не говоря уже о том, как отметили уже турецкие СМИ, что на киевском главаре был мрачный черный френч в стиле милитари.

Ранее Зеленский предпринял попытку унизить состав делегации из России, назвав его «бутафорским», а в ответ узнал о том, что он «клоун с неизвестным образованием».