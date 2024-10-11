В Германии заявили о провале вторжения ВСУ в Курскую область
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Как сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в социальных сетях, Вооруженные силы Украины не смогли добиться ни одной заявленной территориальной цели в Курской области.
«Учитывая территориальные задачи, украинское наступление не выполнило ни одной из своих целей после начального захвата Суджи», — отметил корреспондент.
Репке также поставил под сомнение целесообразность дальнейшего проведения украинской операции в Курской области, поскольку российские военные готовы вернуть эти земли.
За время боевых действий в Курском направлении противник понес потери, составившие около 21,9 тысячи военнослужащих.
А также утратил 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие и множество другой техники.
В их числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять установок зенитных ракетных комплексов и другие средства.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области.