Как сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в социальных сетях, Вооруженные силы Украины не смогли добиться ни одной заявленной территориальной цели в Курской области.

«Учитывая территориальные задачи, украинское наступление не выполнило ни одной из своих целей после начального захвата Суджи», — отметил корреспондент.

Репке также поставил под сомнение целесообразность дальнейшего проведения украинской операции в Курской области, поскольку российские военные готовы вернуть эти земли.

За время боевых действий в Курском направлении противник понес потери, составившие около 21,9 тысячи военнослужащих.

А также утратил 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие и множество другой техники.

В их числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять установок зенитных ракетных комплексов и другие средства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области.