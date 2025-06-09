НАТО дало три года на подготовку к войне с Россией: генсек призвал к срочной милитаризации

НАТО готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией в ближайшие три-пять лет, об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, призвав срочно нарастить производство оружия и боеприпасов. Об этом пишет ТАСС.

НАТО может столкнуться с прямой военной угрозой со стороны России в течение ближайших трех-пяти лет. Такой прогноз сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, выступая на конференции в Великобритании. Он призвал европейские страны срочно увеличить расходы на оборону и перевести экономику на военные рельсы.

По его словам, несмотря на значительно меньший размер экономики, Россия уже сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе. Именно боезапас он назвал критически важным элементом, без которого бессмысленно даже вступать в конфликт.

Рютте отметил, что РФ, по оценке Альянса, не готова к атаке в данный момент, однако уже к 2029 году может выйти на необходимые для наступления мощности. Генсек подчеркнул, что это не его личная позиция, а мнение военных экспертов НАТО, включая представителей Германии.

На фоне происходящего он предложил кратно нарастить выпуск танков, систем ПВО, беспилотников и других ударных средств, а также создать долгосрочные склады боеприпасов. Запад, по его словам, не может позволить себе отставание, учитывая скорость милитаризации России.

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