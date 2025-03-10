Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер стал главным препятствием для установления мира. По этой причине глава Белого дома не будет помогать Киеву до тех пор, пока Владимир Зеленский не уйдет со своего поста. Об этом сообщило издание Bild, которое выходит в ФРГ.

По мнению журналистов, Трамп видит в Зеленском вовсе не партнера, а основное препятствие для прекращения украинского конфликта. По этой причине он, пусть и не особо афишируя, оказывает на него политическое давление. Трамп вынуждает Зеленского подать в отставку.

«Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия», — указано в статье.

Ранее свое видение ситуации на Украине изложил полковник СБУ в отставке Стариков. Он заявил, что в 2025 году Киев в любом случае постигнет крах, если он не пойдет на подписание мирного соглашения. Правительству Зеленского приходится выбирать один из двух сценариев: либо плохой, либо исключительно плохой. Первый произойдет через шесть месяцев, второй неминуемо случится через девять