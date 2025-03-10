Если власти Украины не заключат соглашение о мире, то их в любом случае ожидает катастрофа на протяжении 2025 года. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Его мнение прозвучало в одном из выпусков YouTube-канала «Иваницкий про главное».

По утверждению эксперта, официальный Киев, если он не заключит мирное соглашение о прекращении военных действий, обязательно постигнет катастрофа. Чем дольше длятся бои, тем большие территории Россия берет под свой контроль. Поэтому правительству Зеленского приходится выбирать один из двух сценариев: либо плохой, либо исключительно плохой.

«Через шесть месяцев будет — очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический», — указал он.

Ранее сообщалось об обрушении украинской обороны на территории Курской области. Части ВСУ стали покидать населенные пункты и отступать. Тем, кто продолжает сопротивляться ВС РФ, остается на выбор или плен, или полное уничтожение. Украинская армия уже отвела часть своих сил с севера и юга своего плацдарма в российском регионе. В самой Судже идут ожесточенные бои.