В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

Администрация американского президента выделяет средства Украине так, чтобы можно было оказывать помощь в течение длительного срока. Об этом заявил Мэттью Миллер, глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Миллера, украинцам следует обратить внимание на то, как Белый дом структурирует выделяемую помощь. Он посоветовал обратиться в Пентагон за конкретными цифрами тех вооружений, которые поставляются Киеву. Дипломат добавил, что американские власти совсем недавно одобрили выделение значительных средств и ресурсов в распоряжение ВСУ.

«Это позволяет нам предоставлять помощь Украине так, чтобы она оказывалась в течение продолжительного времени», — указал он.

Такие слова Миллера последовали в ответ на обвинения Зеленского. Тот ранее заявил, что США неправильно оказывают помощь Украине. Они не поставляют Киеву все запрошенное, а вдобавок не сохраняют конфиденциальность, благодаря чему происходит утечка секретной информации в прессу.