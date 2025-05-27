Эксперт рассказал, как новые санкции США повлияют на Россию

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT заявил , что возможные новые санкции США против России не окажут существенного влияния на политику Москвы.

По словам эксперта, администрация Дональда Трампа действует импульсивно, стремясь извлечь максимальные выгоды из переговорного процесса.

Михайлов подчеркнул, что даже если Трамп поддержит новые ограничительные меры, это не усилит позиции США в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия продолжает последовательно отстаивать свои интересы, а санкционное давление уже не оказывает прежнего эффекта.

Напомним: накануне стало известно, что Трамп может объявить о новых санкциях до конца недели из-за недовольства ходом мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что президента США заподозрили в желании оставить урегулирование конфликта на Украине.