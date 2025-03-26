В Госдепе рассказали об условиях РФ по мораторию на удары в Черном море

Глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку рассказал о том, что входит в перечень условий, которые выдвинула РФ для введения моратория на удары в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают журналисты, Рубио заявил о том, что в российском перечне для введения моратория на удары по Черному морю включено и снятие европейских санкций. Рубио отметил, что Штаты собираются это оценить, но санкции ЕС относятся к Евросоюзу, а не к США.

По словам госсекретаря, структуру и глобальную архитектуру санкций следует переоценить как элемент окончательного урегулирования. При этом, Вашингтон продолжает проводить консультации как с Москвой, так и с Киевом, и уже итоги этих встреч будут оцениваться, и после этого они будут представлены Дональду Трампу.

Ранее Дональд Трамп обвинил Россию в затягивании мирных переговоров с Украиной.