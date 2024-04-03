В Госдепе США перепутали Швецию и Швейцарию

В Госдепартамента США опубликовали в соцсетях пост с изображением карты Европы, на которой Швейцария были подписана как Швеция (Sweden).

Некоторое время спустя позорное сообщение удалили. В нем говорилось о начале визита госсекретаря Энтони Блинкена в Европу. Отдельно глава американской дипломатии посетил Париж, где обсуждал с президентом Эммануэлем Макроном украинский кризис и вопрос стабилизации ситуации на Гаити.

Пост успели прочитать тысячи пользователей.

«Репутация американцев, связанная с их плохими познаниями в географии, лучше не становится», — констатировала The Huffington Post.

Ранее The New York Post рассказала, что в Госдепе распространили внутреннюю инструкцию, в которой рекомендовалось избегать гендерно окрашенных слов, таких как «муж/жена» или «мать/отец».