В Госдепе заявили о том, что отношения между КНР и США не изменятся в преддверии саммита

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил журналистам, что Государственный департамент США не собирается менять свои подходы в отношениях с Китаем в свете предстоящего саммита в Сан-Франциско.

Об этом пишет РИА Новости. На саммите планируется участие президента Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Отметим, что отношения между США и Китаем находятся на напряженном уровне из-за различий в позициях по вопросу Тайваня.

Сообщается, что Соединенные Штаты сохраняют свои основные принципы в отношениях с Китаем и не намерены менять свой подход. США поддерживают Тайвань в его попытках на самостоятельность, в то время как Китай считает его частью своей территории и угрожает использованием силы для воссоединения.

Саммит в Сан-Франциско представляет собой важное событие, которое может определить будущее отношений между двумя крупнейшими мировыми державами.