В Госдуме дали характеристику новому министру транспорта РФ

Андрей Никитин официально утвержден Госдумой на пост министра транспорта РФ. Он сменил Романа Старовойта, возглавляя ведомство с начала июля как врио. Никитин — бывший губернатор Новгородской области и экс-глава АСИ, с 2025 года работавший замминистра транспорта РФ. Ключевой акцент в обсуждении назначения сделал председатель думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов. Он охарактеризовал Никитина как «социальщика», ссылаясь на его опыт: руководство социальным блоком в Госсовете РФ, разработка федерального «Социального контракта» (инструмент повышения доходов и занятости), участие в решении региональных социальных проблем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, остается надежда, что Никитин сохранит социальный приоритет в транспортной политике, особенно в вопросах льготного проезда (ветераны, многодетные, военные) по платным трассам, а также регулирования ОСАГО, камер фиксации, тонировки стекол и развития дорожной сети и парковок.

Парламентарий ожидает, что новый глава Минтранса России сбалансирует технократию и соцзапросы, ускорит цифровизацию, прежде всего продвижение беспилотников и инноваций, где Россия наверстывает упущенное, и решит системные проблемы: от «камерного беспредела» до доступности ОСАГО для 50 млн автомобилистов.

По его мнению, назначение Никитина — ставка на синтез социальной ответственности и технологического развития. Главный вызов — преодолеть бюрократическую инерцию. Таким образом, успех министра будет зависеть от его способности превратить Минтранс в «социально-ориентированный драйвер» модернизации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Романа Старовойта.