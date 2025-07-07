Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Романа Старовойта с должности министра транспорта России. В интервью «Известиям» он подчеркнул , что решение Владимира Путина о снятии Старовойта с должности никак не связано с утратой доверия к нему.

В понедельник, 7 июля, Путин подписал указ, освобождающий Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Ранее он также занимал должность губернатора Курской области.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства президент назначил губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

«По мнению президента [России Владимира Путина], рабочие качества, рабочий опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство, важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции», — сказал Песков.

Старовойту 53 года. Он выполнял обязанности министра транспорта РФ с 14 мая 2024 года. Его кандидатуру на эту должность Путину предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Старовойт является действительным государственным советником РФ 1-го класса.

Никитину 45 лет. С 2011 по 2017 год он занимал должность генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. С 2017-го работал на посту главы Новгородской области.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева прокомментировал судьбу русофобов в Европейском союзе (ЕС) сигналами станции «Судного дня».