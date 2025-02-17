В Саудовской Аравии завтра состоятся российско-американские переговоры. Нашу страну на встрече в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США туда приедут глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. По словам депутата нижней палаты парламента Олега Матвейчева, будет молодая, однако зубастая команда. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что при этом с российской стороны, напротив, станут присутствовать крайне опытные переговорщики — два наиболее опытных дипломата, наиболее близкие к президенту люди, отвечающие за все международные дела РФ, что создаст некоторую сложность на переговорах.

По мнению парламентария, американская делегация маловероятно понимает специфику российско-украинских отношений, исторические тонкости и настоящую причину конфликта. Однако нельзя исключать, что у американских дипломатов абсолютно ошибочные представления на этот счет.

Он добавил, что не исключено также и то, что в Вашингтоне имеют смутные представления о Минских соглашениях, Майдане, восьми годах обстрелов Донбасса, о числе погибших от украинских пуль. Американской стороне предстоит это узнать, в связи с чем переговоры будут долгими.

Ранее Лавров напомнил США жесткую позицию России перед переговорами по Украине.