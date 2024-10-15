В Госдуме готовят законопроект о контроле над квадробингом

Депутаты Государственной думы РФ взялись за разработку законопроекта, устанавливающего контроль над квадробингом. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета ГД России по культуре, российский певец и организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов.

Он подчеркнул, что субкультура перешла границы, так как дети начали воспринимать квадробинг как свой образ жизни. Майданов считает квадробинг не полезным явлением. Он добавил, что для детей есть множество других развлечений.

Председатель правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов выразил серьезную озабоченность по поводу растущей популярности пародии животных среди детей.

«Мы наблюдаем совершенно неестественные ситуации, когда бабушка или мама ведет за поводок своего ребенка, который прыгает как кошка. Это выходит за разумные рамки и напоминает психическое расстройство», — заявил он.

Коченов подчеркнул важность понимания корней культуры квадроберов. Он напомнил, что квадробинг исходит от ЛГБТ*, а инициаторами этого тренда стали США.

Квадроберы — это люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных печатных изданиях такая имитация воспринимается как субкультура или особый неофициальный вид спорта.

Интерес к квадроберам в России побудил бизнес начать производство товаров для этой субкультуры. На маркетплейсах можно найти различные товары, включая ароматы для и против квадроберов, атрибутику из искусственного меха, корма и наборы масок для самостоятельного раскрашивания.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане родителей квадроберов будут штрафовать на $150.