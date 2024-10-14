В Узбекистане родителей квадроберов будут штрафовать на $150

Имитация ребенком повадок животных в республике будет расцениваться как неисполнение родителями обязанностей по воспитанию своих чад. За это родителей квадроберов будут штрафовать на сумму до 1,875 млн сумов (около $150).

В Узбекистане родителям квадроберов придется заплатить штраф за увлечение своих детей.

Об этом со ссылкой на МВД Узбекистана сообщает РИА Новости.

В последнее время в Узбекистане в соцсетях завирусились видео детей в масках животных. Один из них, изображая собаку, набросился на прохожих и напугал других детей.

Такое поведение является нарушением правил нахождения в общественных местах, отметили в МВД.

Ребенку-квадроберу также могут назначить психологическую экспертизу, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее певец Юрий Лоза высказался о набирающем популярность движении квадроберство.