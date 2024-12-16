В Госдуме на место Хинштейна в комитете по информационной политике предложили Сергея Боярского

На рассмотрение Государственной Думы внесли документ, по которому вместо Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике становится депутат Сергей Боярский. Об этом сообщил ТАСС.

Документ об избрании Боярского на должность председателя комитета по информполитике внесла парламентская комиссия по регламенту. До этого депутат Боярский выступал в качестве первого заместителя главы этого комитета. После того, как Хинштейн стал губернатором Курской области, Боярский временно возглавлял данный комитет.

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила приказ о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна в связи с его уходом на другую работу. Такое предложение внесли 9 декабря, и его утвердили уже через два дня. При этом Хинштейн поблагодарил председателя парламента Володина за совместную работу.