В Госдуме нашли метод повышения рождаемости в полтора раза

В России нарастает дискуссия о необходимости кардинального пересмотра демографической политики. По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, существующие меры поддержки недостаточно эффективны для преодоления устойчивого спада рождаемости, и требуются более масштабные федеральные решения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что важно введение прогрессивной шкалы материнского капитала и ипотечных субсидий, напрямую связанных с очередностью появления детей в семье. Согласно инициативе, при рождении первенца государство могло бы списывать 500 тыс. рублей ипотечного долга, за второго ребенка — 600 тыс., а за третьего — 700 тыс. рублей. В совокупности такая мера позволила бы многодетной семье получить поддержку в размере 1,8 млн рублей, что кардинально решает проблему жилищной обеспеченности, являющейся одним из главных барьеров для рождения детей.

По мнению парламентария, комплекс подобных мер способен дать значительный демографический эффект — увеличить число новорожденных примерно на 600 тыс. в год и тем самым повысить общую рождаемость в стране в полтора раза. Это потребует перехода от точечной региональной поддержки, которая зачастую демонстрирует позитивную динамику лишь на фоне изначально очень низких показателей, к единой и системной политике.

Он добавил, что реализация предложений по прогрессивному увеличению выплат способна не только оказать прямое финансовое воздействие на уровень жизни семей, но и создать мощный стимул для роста рождаемости, закладывая основу для долгосрочного демографического оздоровления в масштабах всей страны.

