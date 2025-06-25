Ограниченное участие Владимира Зеленского в саммите НАТО вызвало резкую реакцию в России. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов дал жесткую оценку статусу украинского лидера на международной арене. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, Зеленского пригласили лишь на ужин, а не на основные мероприятия, поскольку тот является «балаганным шутом» и Запад в нем разочаровался. Причинами разочарования стали неспособность к серьезным переговорам, ответственность за гибель украинцев и исчерпание доверия западных спонсоров.

Парламентарий добавил, что последствием таких событий может стать потеря политического веса Украины на международной арене, а также сокращение военной помощи. В свою очередь России это принесет укрепление позиции о несостоятельности киевского режима, возможность активизации информационной кампании и дополнительные аргументы в дипломатической борьбе.

По его мнению, западные лидеры наконец поняли настоящую суть Зеленского. Так, ограниченный формат участия украинского президента в саммите НАТО свидетельствует о падении его политического статуса. По мнению российского депутата, международное сообщество начинает осознавать бесперспективность поддержки нынешнего киевского руководства.

Ранее сообщалось, что НАТО смягчило свою риторику в отношении России в новом заявлении на саммите.