Вопрос ужесточения визового режима для россиян раскрыл серьезные разногласия среди стран Шенгенской зоны. Как сообщают источники, Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение о новых ограничениях, причем для Греции это стало первым вето в отношении антироссийских мер с 2022 года. Позиция этих стран, по комментариям депутата Светланы Журовой, отражает более взвешенный подход к вопросу. Она подчеркивает, что любые визовые ограничения должны учитывать права человека и жизненные обстоятельства граждан — семейные связи, гуманитарные потребности и другие важные аспекты, которые невозможно игнорировать даже в условиях политического противостояния. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, различие в позициях стран-участниц свидетельствует о формировании более дифференцированного подхода к отношениям с Россией. Венгрия традиционно занимает мягкую позицию, тогда как Испания и Греция изначально рассматривали ограничения, но после оценки последствий присоединились к консенсусу. Это решение создает важный прецедент, показывающий, что даже в сложной политической обстановке европейские страны способны отделять вопросы прав человека от геополитики. Такой подход сохраняет каналы для контактов с людьми и культурного обмена, что особенно важно для граждан с семейными связями в ЕС.

Парламенатрий добавила, что в конечном итоге отказ от тотальных визовых ограничений демонстрирует зрелость европейской дипломатии, способной находить баланс между политическими мерами и защитой основных прав граждан. Это решение сохраняет возможность для диалога и человеческих связей даже в период наиболее острых международных кризисов.

Ранее Евросоюз признал невозможность полного запрета на въезд россиянам.