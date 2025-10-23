Россия и США демонстрируют принципиально разные подходы к урегулированию конфликта на Украине. Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, позиция Москвы остается неизменной и нацелена на достижение мирного соглашения. В то же время Вашингтон, по его мнению, руководствуется в этой ситуации в первую очередь собственными экономическими выгодами. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам парламентария, российская позиция, четко обозначенная еще в Анкоридже, рассматривается как единственный путь к миру. Однако этот путь требует получения надежных гарантий, поскольку, как отмечает депутат, без них Украина и Запад могут вновь отказаться от выполнения первоначальных договоренностей. Именно эта необходимость в долгосрочных и прозрачных обязательствах, по версии Чепы, стала одной из причин переноса саммита в Венгрии на неопределенный срок, что не устраивает команду Дональда Трампа.

Он добавил, что параллельно с этим европейские столицы — Лондон, Берлин и Париж — продвигают иную стратегию, которая, по словам парламентария, подразумевает борьбу до последнего украинца. В свою очередь, администрация США преследует конкретные экономические интересы, всегда бывшие для Трампа приоритетом. Ключевой задачей американцев в этой ситуации является вытеснение с европейского рынка дешевых российских энергоресурсов и их замена на более дорогие поставки из США.

По мнению депутата, вокруг украинского конфликта складывается особая атмосфера, где поддержку линии Вашингтона оказывают в первую очередь те страны, которые были менее зависимы от российского сырья. Таким образом, расхождения между сторонами носят не только политический, но и глубокий экономический характер, что существенно затрудняет поиск дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не исключает новых переговоров лидеров РФ и США, но только с гарантированным результатом.