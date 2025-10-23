Вашингтон не исключает новые переговоры лидеров РФ и США, но только с гарантированным результатом

Белый дом подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в поле зрения. В Вашингтоне подчеркивают, что такой диалог должен принести конкретные и позитивные итоги. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация Соединенных Штатов продолжает рассматривать возможность организации нового саммита лидеров двух держав. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что вопрос о встрече пока не снят с повестки дня. При этом американская сторона хочет быть уверена, что переговоры не пройдут впустую и принесут ощутимые плоды.

По словам Ливитт, вся администрация США надеется на то, что диалог на высшем уровне однажды состоится. Ключевым условием Вашингтон называет гарантированный позитивный результат, оправдывающий затраты времени и усилий президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.