Конфликт на Украине мог бы завершиться в 2025 году, однако этому помешали в Европе. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Европейский союз (ЕС) активно саботирует выполнение договоренностей между Россией и Украиной.

«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решен. Я планировал, что в принципе определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — отметил Чепа.

Депутат также добавил, что существуют силы, которые пытаются сделать все, чтобы никакого мира между Москвой и Киевом не было.

Российская и украинская делегация в последний раз провели переговоры 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны договорились об обмене военнопленными, а также передали друг другу варианты будущего соглашения о мире.

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможном новом раунде переговоров, дата которых может определиться уже на текущей неделе.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Европейский союз превращается в самодостаточный военный блок.