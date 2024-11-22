В Госдуме назвали ракету «Орешник» козырем России

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор в отставке Леонид Ивлев охарактеризовал новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» как уникальное преимущество России, которое трудно с чем-либо сравнить, передает РИА Новости.

Он отметил, что президент России многократно предупреждал «западных разжигателей конфликта» о последствиях использования дальнобойного оружия против России. В ответ на это российские силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре. При этом возможно нападение и на цели за пределами Украины. Если Запад на это настроен, пусть теперь думает о последствиях.

По его словам, военные базы НАТО с дальнобойными системами расположены в Германии, Польше и Румынии. И «Орешник», скорее всего, не удастся сбить на объектах управления НАТО, например, в Германии, Франции или Великобритании.

Ранее Медведев иронично объяснил, кому надо сказать «спасибо» за «Орешник» в Днепропетровске.