Нанесенный Россией по заводу «Южмаш» в Днепропетровске ракетный удар новейшим гиперзвуковым снарядом «Орешник», судя по всему, и есть то, чего так страстно все последнее время хотел Киев и его кураторы на Западе. На это в соцсети X иронично и на английском языке указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свои слова он сопроводил видеокадрами попадания ракет в цель.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой, — написал Медведев.

Отмечается, что данные действия Москвы стали ответными на недавнее решение Белого дома и Великобритании разрешить Киеву наносить по территории России удары дальнобойными ракетами.

Ранее сообщалось, что в штабе Трампа отреагировали на обращение Путина по применению «Орешка».