Депутат Государственной думы, представляющий Крым, Леонид Ивлев, который в прошлом был генерал-майором, прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что возвращение Украины к границам 2014 года — это несбыточная мечта.

Накануне в ходе встречи контактной группы по Украине Хегсет отметил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, представляется маловероятным, поскольку конфликт с Россией достиг критической точки.

«Прозрение рано или поздно наступает, и это надо приветствовать. К кому-то оно приходит раньше, к кому-то запаздывает, а к кому-то вообще не доходит», — сказал Ивлев.

Однако, по его мнению, недостаточно просто осознать это, как это сделал Хегсет на встрече контактной группы. Необходимо также преодолеть предубеждения и воинственные намерения европейских партнеров по НАТО, которые стремятся «воевать до последнего украинца».

«Причем лучше раньше, чем их критически убедит сила русского оружия», — подытожил депутат.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.