Эскалация противостояния между Ираном и Израилем вызывает растущие опасения мирового сообщества о возможном катастрофическом развитии событий. На этом фоне звучат призывы к срочному поиску путей деэскалации. Депутат нижней палаты парламента Леонид Слуцкий назвал способы предотвратить эту войну. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, предотвратить риск перерастания конфликта в ядерную фазу может только активное посредничество России. Так, именно Москва обладает необходимым авторитетом и возможностями для того, чтобы выступить в этой критически важной роли.

Парламентарий подчеркнул, что участие России — это ключевое условие для достижения стабильности в регионе и существенного снижения угрозы масштабной войны.

По его мнению, успешное выполнение Россией функции посредника способно кардинально изменить ситуацию. Это единственный реалистичный путь к сдерживанию сторон от дальнейшей эскалации, включая применение самых разрушительных видов оружия. Без такого посредничества риски неконтролируемого развития конфликта остаются крайне высокими.

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