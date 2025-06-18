В России назвали вероятного победителя в конфликте на Ближнем Востоке

Военный эксперт Владимир Попов в беседе с Инфо24 предупредил о неминуемом поражении Израиля в конфликте с Ираном. Генерал-майор ВВС РФ в отставке заявил, что Тель-Авив серьезно недооценил военный потенциал Тегерана.

Эксперт прогнозирует стратегический провал операции «Восстающий лев». По словам эксперта, современный Иран обладает мощной экономикой, стабильной политической системой и рассредоточенными по всей территории ракетными комплексами, что делает его неуязвимым для точечных ударов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично поддержал право Ирана на самооборону, назвав политику Нетаньяху главной угрозой региональной безопасности. Эта позиция получила развитие после телефонного разговора Дональда Трампа с израильским премьером, в ходе которого американский лидер предостерег от эскалации конфликта. Однако, как отмечает Попов, годы безнаказанных действий при администрации Байдена привели к потере Нетаньяху чувства реальности.

Ключевой проблемой для Израиля эксперт называет географический фактор: ограниченные территории еврейского государства не позволяют создать достаточный запас прочности против массированных ракетных ударов. Несмотря на современные системы ПРО, постоянные атаки постепенно изнашивают оборонительный потенциал страны. В то время как Иран, обладая значительной территорией, может позволить себе ротацию и восстановление ракетных комплексов.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня после израильских ударов по ядерным объектам Ирана, включая завод в Натанзе. Тегеран ответил ракетными обстрелами Тель-Авива и других городов.

Ранее сообщалось, что Иран может ударить по американским базам на всем Ближнем Востоке.