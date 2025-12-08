Заявление Службы безопасности Украины о возможной операции против американских политиков вице-президента Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вызвало резкую реакцию в России. Депутат Госдумы Андрей Колесник, член комитета по обороне, считает этот шаг частью стратегии Киева по устранению США из процесса мирных переговоров. По его мнению, украинские силовики стремятся продолжить боевые действия, сделав ставку на поддержку Европы, которая в итоге может горько пожалеть о такой роли. Об этом сообщает NEWS.ru.

Колесник не скрывает жесткой оценки: от украинских спецслужб, по его словам, можно ожидать любой подлости, учитывая их прошлые действия. При этом он выражает уверенность, что американские и, возможно, российские структуры разберутся в ситуации. Депутат обращает внимание на странность самой утечки информации — это, скорее всего, элемент информационной войны. Ее цель — вывести из равновесия администрацию президента Трампа, заставить США отстраниться от украинского конфликта и передать инициативу Европейскому союзу, что полностью соответствует интересам Киева и Брюсселя.

По мнению российского парламентария, реальной операции, скорее всего, не планируется. Речь идет о классической провокации, призванной оказать психологическое давление на ключевых участников переговорного процесса и в очередной раз сорвать возможность диалога о мире. Колесник проводит параллель с действиями ряда европейских лидеров, которые, по его выражению, «совсем ополоумели» и перешли к грязным методам политической игры.

Итог такой стратегии, считает депутат, может быть печальным прежде всего для самой Европы. Колоссальное число украинских беженцев на территории ЕС создает непростую социальную и политическую ситуацию. Европейским странам, поддержавшим Киев, еще придется нести ответственность за последствия этого выбора, включая возможные внутренние потрясения. Таким образом, сиюминутная выгода от эскалации конфликта обернется для Евросоюза долгосрочными проблемами.

