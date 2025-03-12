То, что США решили возобновить поставки вооружений Украине, ведет к дальнейшей эскалации боевых действий. Так считает Юрий Нестеренко, депутат Государственной думы от Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

Парламентарий высказал мнение, что США решили усилить свои переговорные позиции, и по этой причине объявили о возобновлении военной помощи Киеву.

«Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта», — указал он.

Нестеренко добавил, что в действительности переговорные позиции определяются положением войск на линии фронта. По его мнению, украинской армии не поможет американское оружие, так как ВСУ массово отступают из-за тяжелых потерь и нехватки солдат.

Ранее другой депутат Думы Алексей Чепа назвал некритичным возобновление американской помощи Украине. Для российской армии это не станет катастрофой, так как подобный шаг со стороны Соединенных Штатов был ожидаемым и предсказуемым.