По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, резкая консолидация стран глобального большинства бросила вызов устоявшемуся миропорядку, вызвав заметную нервозность в европейских политических кругах. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Парламентарий пояснил, что растущее единство незападных государств направлено на демонтаж искусственных концепций и двойных стандартов, долгое время навязываемых ограниченной группой западных стран. Это не просто политический протест, а фундаментальный сдвиг в глобальном балансе сил, отражающий многополярную реальность современного мира.

По его словам, последствия этого процесса уже сейчас трансформируют международные институты и механизмы принятия решений. Традиционные центры влияния теряют монополию на формирование глобальной повестки, а альтернативные точки зрения получают все большее признание.

Он добавил, что эти изменения знаменуют окончание эпохи доминирования так называемого «золотого миллиарда». На смену устаревшей модели приходит более справедливая и инклюзивная система международных отношений, основанная на подлинном многообразии и учете интересов всех народов.

Ранее он призвал Запад признать провальность политики против России.